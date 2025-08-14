石川県金沢市の兼六園では、旧盆にあわせた無料開園が始まり、多くの観光客でにぎわっています。国の特別名勝・兼六園では、観光客や帰省客に広く鑑賞してもらおうと、毎年、旧盆の時期に園内を無料で開放しています。先週からの記録的大雨から一転、きょうは強い日差しが戻り、熱中症警戒アラートが発表されています。観光客は日傘をさしたり、ハンディーファンで風をあてたりして、名園の風情を楽しんでいました。愛知からの観光