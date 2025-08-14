浜崎あゆみさんが自身のインスタグラムを更新。アジアツアー・広島での追加公演へ向け、ＳＮＳに綴りました。 【写真を見る】【 浜崎あゆみ 】 「広島TA、準備はおけーーーーー？」ライブへ向けファン呼びかけ浜崎あゆみさんは「広島TA、準備はおけーーーーー？」と綴ると、写真をアップ。投稿された画像では、ピンクの衣装を身に着けた浜崎あゆみさんが、ライブのステージで、パフォーマンスをしている姿が見て取れます