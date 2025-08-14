弁護士の亀井正貴氏が１４日、ＴＢＳ系「ひるおび！」で、伊東市の田久保真紀市長が百条委員会の証人尋問で「卒業証書とされているもの」と答えたことについて解説した。田久保市長は、前日の百条委員会で市議から「あなたが見せた卒業証書なるものは、何だったのか？」と聞かれ「何だったのかという質問だと思うが、『卒業証書とされているもの』であったという風に思っている」と答えていた。恵俊彰は、この田久保市長の答