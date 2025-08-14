元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が6日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演した。番組はレインボーの池田直人とのドライブ企画。車内での恋愛トークで森は、付き合う前に個室のお店でご飯を食べることにしていると明かし、外出デートは大学生以来していないと語った。池田は「そんなん言ったらさ、店で付き合うことにならへん？」と質問。森は「私は多分、この人好きかもってなったら、『