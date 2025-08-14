○エンゼルス6−5ドジャース●＜現地時間8月13日エンゼル・スタジアム＞ロサンゼルス・ドジャースが敵地での『フリーウェイ・シリーズ』にスイープ負け。大谷翔平投手（31）は「1番・投手兼指名打者」で先発出場し、打者として12試合連続安打をマーク。先発投手としては5回4失点という投球だった。二刀流として初めての古巣戦を迎えた大谷は初回、ベテラン右腕ヘンドリックスに対する第1打席で右翼線への三塁打でチ