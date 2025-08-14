◇第107回全国高校野球選手権第8日2回戦開星2―6仙台育英（2025年8月14日甲子園）開星（島根）は仙台育英（宮城）に敗れ、春夏通じて初めての甲子園一大会2勝目を記録することはできなかった。「本当によくやったと思いますね。コールドゲームみたいな試合にならずに。本当に相手にされないのかなっていう危惧はあったんですけど、初回に1点取れましたしね。本当にもう感謝しますよ」。11年夏の甲子園を最後に退任し、20