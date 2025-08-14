◇MLB エンゼルス 6-5 ドジャース(日本時間14日、エンゼル・スタジアム)ここまで3連敗中のドジャースは、エンゼルスとの1点差の攻防を落とし敗戦。この日勝利していたパドレスに首位の座を譲り渡すことになりました。この日、大谷翔平選手は『1番・投手兼DH』で出場。“二刀流”での古巣との初対戦に臨みました。ドジャース打線は初回から猛攻。先頭で打席に向かった大谷選手の3塁打から好機をつかむと、続くベッツ選手のタイムリ