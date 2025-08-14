巨人は１４日、「長嶋茂雄終身名誉監督追悼試合」となる１６日・阪神戦（東京ド・１４時開始）のセレモニアルピッチを、ＯＢの松井秀喜氏（５１）が務めると発表した。当日は試合開始前の１３時３０分から場内を暗転して追悼セレモニーを開催。松井氏のセレモニアルピッチや、特別映像などが流れるなどの演出が予定されている。