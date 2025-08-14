◆米大リーグエンゼルス６―５ドジャース（１３日、米カリフォルニア州アナハイム＝エンゼルスタジアム）ドジャースが１３日（日本時間１４日）、敵地・エンゼルス戦で逆転負けを喫して４連敗となった。同じロサンゼルスに本拠地を置く「フリーウェーシリーズ」では昨季から過去ワーストの７連敗。今季レギュラーシーズンで組まれた６試合は全敗となった。試合前に同率首位だったパドレスが勝ったため、１ゲーム差の２位に転落