なすの和風サラダ（料理・小林まさみ、撮影・郄杉 純）【画像を見る】時短、簡単、ごはんに合う！さば缶を使った「なすのみそ炒め」下ごしらえが簡単ななすは、炒めたり、あえたり、作り置きをしたりと大活躍！和洋中、エスニックなど、どんな味とも相性抜群のなすの魅力をとことん味わい尽くせる、毎日のお料理に必ず役立つレシピをご紹介します。■爽やかな青じその風味で箸休めにぴったりなすの和風サラダ1人分58kcal塩