モデルで女優の佐田真由美（47）が、ジムでパンプアップ後の水着姿を披露した。【映像】佐田真由美の「たまらん」水着姿（複数カット）これまでに、ビキニ姿で海やプールを満喫する様子や、トレーニングに励む姿を公開してきた佐田。2025年8月13日の更新では、「ホテルでジム行ってパンプアップしてからの水着。色々下準備大変な年頃、夕日綺麗だった」と、プールの前でポーズを取る写真や、ホテル内のジムに行く様子をアップ