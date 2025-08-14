早くもファッションブランドからは、秋の新作が登場する時期。CONVERSE（コンバース）からも、秋を先取りする注目作がお目見えします。人気の「MADE IN JAPAN」シリーズや直営限定モデルの最新作、NEW ERA（ニューエラ）とのコラボレーションモデルなど、さまざまな新作が発売。順次販売がスタートしているので、秋に向けて新しいシューズをチェックしておきましょう！クラシックモデルの新作カラーがかわいい〜8月22日（金）発