テレビ大分 大分県の東九州自動車道の交通事故による通行止めは解除されました。 通行止めとなっていたのは、大分農業文化公園インターから安心院インター間の上下線です。 警察によりますと、14日昼過ぎ、福岡方面へ向かっていた普通自動車がガードワイヤーに衝突しました。けが人はいないということです。 緊急工事が行われていましたが、完了したため、午後2時41分に通行止めは解除されました