トリドールホールディングス [東証Ｐ] が8月14日後場(13:10)に決算(国際会計基準=IFRS)を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結最終利益は前年同期比2.9倍の43.9億円に急拡大し、通期計画の55億円に対する進捗率は79.9％に達し、5年平均の64.3％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の5.3％→11.5％に急改善した。 株探ニュース