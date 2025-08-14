◆■4シーズンぶりの復帰、観客の前でプレー 「ちょっと緊張しましたけど、前の週に（Wリーグのチームと）練習ゲームをやったのですが、そのときが“爆”緊張で（笑）。だから今日はそのときより少しは試合には慣れたかなと思います」 7月19日から21日にかけて、石川県金沢市にて行われた「能登半島地震復興支援 Wリーグサマーキャンプ 2025 in いしかわ」。サマーキャン