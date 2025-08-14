舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼の大千秋楽公演が8月11日に上演され、刀ステシリーズ新作公演情報が解禁された。2026年2月〜3月に東京・大阪・福岡にて「禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜」の上演が、2026年冬には「陽伝」(ひでん／副題未定）の上演が発表された。【動画】七海ひろきら出演！舞台『刀剣乱舞』禺伝 矛盾源氏物語〜再演〜PVなお、後藤大、松田岳らが出演する「舞台『刀剣乱舞』士伝 真贋見極める眼」のBlu‐ray