越谷アルファーズは8月14日、2025－26シーズンのキャプテン、バイスキャプテンが決定したことを発表した。 昨シーズン途中に就任したチーム最年長39歳の喜多川修平がキャプテン継続。在籍5シーズン目を迎える松山駿に加え、サンロッカーズ渋谷から加入したアンソニー・クレモンズがバイスキャプテンを務める。 3選手は公式HPで次のようにコメントした。 「今シ