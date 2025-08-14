午後１時現在の東証プライム市場の値上がり銘柄数は３６５、値下がり銘柄数は１１８８、変わらずは６５銘柄だった。業種別では３３業種中７業種が上昇。値上がり上位に銀行、石油・石炭、電気・ガス、水産・農林など。値下がりで目立つのは機械、空運、電気機器など。 出所：MINKABU PRESS