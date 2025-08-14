くすりの窓口が後場急伸し、上場来高値を更新した。同社はきょう正午ごろ、２６年３月期第１四半期（４～６月）の連結決算を発表。営業利益は前年同期比６４．５％増の６億２９００万円となり、通期計画の２２億円に対する進捗率は２８．６％となった。 売上高は同１０．８％増の２９億１４００万円で着地。メディア事業における処方箋ネット受付数の増加や、みんなのお薬箱事業での医薬品流通金額が回復傾向にあるこ