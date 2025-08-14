ＧｒｅｅｎＢｅｅが後場に上げ幅を拡大した。同社は１４日午後１時、２５年１２月期第２四半期累計（１～６月）の連結決算発表にあわせ、通期利益予想を上方修正した。今期の最終利益予想を従来の見通しからおよそ３０００万円増額して１億８００万円（前期比６９．５％増）に引き上げ、好感されたようだ。ＤＸサービス事業において「ＧｒｅｅｎＢｅｅＣｌｏｕｄＢａｃｋｕｐ」が計画を上回るペースで拡大