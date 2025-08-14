ビーマップがストップ高まで買われている。同社は１３日、宇宙・防衛事業の業務提携先であるＳｐｉｃｙＣｏｍｐａｎｙ（東京都渋谷区）の米現地法人と共同で、北マリアナ諸島サイパン島に「宇宙防衛通信研究所」を設立すると発表。これが材料視されているようだ。 同研究所は、衛星通信や長距離無線、ドローン、ＬＥＯ軌道対応システム（地球低軌道を回る衛星との通信や運用に対応したシステムのこと）、防衛用