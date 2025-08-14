ＳｕｎＡｓｔｅｒｉｓｋは急落。１３日取引終了後、２５年１２月期連結業績予想について売上高を１５３億５１００万円から１５０億５３００万円（前期比１０．９％増）へ、営業利益を１５億４００万円から１０億１２００万円（同２９．９％減）へ下方修正すると発表した。顧客数の増加が想定より緩やかな伸びとなっているため。特定プロジェクトでの外部パートナーの利用による影響が継続する見込みとなったことも