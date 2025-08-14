演歌歌手の丘みどりが１４日「Ｘ」（旧ツイッター）を更新。“大切なメンバー”との別れがあったことを明かした。丘は「大切なメンバーとの突然の別れ。今はまだとてもじゃないけど、受け入れる事ができなくて、何も言えません」と投稿。誰のことなのか、別れとはどういう状況なのか…は明らかにしていないが「上手く言えないけど、驚きのずっとずっと手前の感情のまま」とつづっている。突然の別れにぼう然としているようだ