◇第107回全国高校野球選手権大会9日目 2回戦 仙台育英6-2開星（14日、甲子園球場)仙台育英（宮城）の二遊間を守った1年生コンビが、グラブトスでダブルプレーを完成させる美技を見せました。仙台育英が1点リードで迎えた5回表の守備でビッグプレーが飛び出しました。開星（島根）がノーアウトで同点のランナーを1塁に置いた場面で、ピッチャー返しの打球はゴロでセンターへ抜けようかという当たりに。この球にセカンドの有本豪琉