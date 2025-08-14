【アナハイム（米カリフォルニア州）＝帯津智昭】米大リーグ・ドジャースの大谷翔平は１３日（日本時間１４日）、古巣のエンゼルス戦に先発投手１番指名打者で出場した。かつての本拠地エンゼルスタジアムで、移籍後初めて先発マウンドに上がった。右肘の靱帯（じんたい）を損傷し、エンゼルス時代の最後の登板となった２０２３年８月２３日以来、約２年ぶり。右肘手術からの復帰後最長の４回１／３を投げて５安打４失点、無四球