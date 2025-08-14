トランプ米大統領は１３日、必須医薬品を生産するのに必要な原料を戦略的に備蓄するよう政府に指示した。ホワイトハウスによると、トランプ大統領はこの日、国の保健と安全保障利益に極めて重要な医薬品２６品目のリストを作成し、こうした医薬品を作るのに必要な原料医薬品（ＡＰＩ）６カ月分を備蓄するよう指示する大統領令に署名した。備蓄するＡＰＩはできるだけ米国内のメーカーから調達しなければならない。ホワイトハウスは