９８、９９年有馬記念連覇などＧ１・４勝を挙げ、８日にこの世を去ったグラスワンダー。現役時代に主戦を務めた的場均調教師（６８）＝美浦＝が１４日、訃報に接し、かつての相棒へ思いを寄せた。「３０歳。大往生だよ」と深くうなずくと「絶好調で走れたのは安田記念（９９年＝２着）くらい。あの時は不利を受けたのが痛かった。ほとんど絶好調じゃなくて、あれだけ走った」と当時の強さを懐かしむように振り返った。「（伝え