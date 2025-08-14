三谷商事 [東証Ｓ] が8月14日後場(13:30)に決算を発表。26年3月期第1四半期(4-6月)の連結経常利益は前年同期比1.0％減の73.8億円となり、4-9月期(上期)計画の135億円に対する進捗率は54.7％に達し、5年平均の48.1％も上回った。 直近3ヵ月の実績である4-6月期(1Q)の売上営業利益率は前年同期の8.3％→8.6％とほぼ横ばいだった。 株探ニュース