■フッと銃口を吹くような色っぽい仕草や、最後のキメ顔など、見どころ満載な「ばきゅん」ムービー 【動画】岩本照・阿部亮平・宮舘涼太の“93年組”「ばきゅん」ダンスなど Snow Man公式TikTokにて、岩本照・阿部亮平・宮舘涼太が「SERIOUS」のカップリング曲「ばきゅん」にのせて踊る動画が公開された。 「夢見心地タイムお届け中」と添えて、3人とも黒トップス＆パンツ姿で登場。宮舘の後ろに岩本と阿部が立ち、