関東第一―中越戦第107回全国高校野球選手権は連日、甲子園で熱戦が繰り広げられている。第8日の13日、関東第一（東東京）の応援ではトランペットの演奏が大きな話題となった。昨年大会準優勝の関東第一が6-1で中越（新潟）を破った第8日の第2試合。アルプスから華麗なトランペットのサウンドが届いた。「必殺仕事人」の前奏がソロで奏でられると、甲子園の観客はもちろん、テレビ中継で見つめたファンの間で大きな反響となっ