映画『ジュラシックワールド』3部作のザ・シネマ新録版が8月17日(日)に放送される。本作で、小野賢章は主人公たちをサポートするシステムエンジニアのフランクリン役を演じている。小野は子役より活動し、2001年から映画「ハリー・ポッター」シリーズのハリー役で声優活動を開始。「黒子のバスケ」黒子テツヤ役、「文豪ストレイドッグス」芥川龍之介役、「アイドリッシュセブン」七瀬陸役、「SPY×FAMILY」ユーリ・ブライア役など