【Football Manager 26】 発売日・対応機種・価格：未定 CEROレーティング：A（全年齢対象） プレイ人数：1人 セガは、フットボールマネジメントシミュレーションゲーム「Football Manager」シリーズの最新作「Football Manager 26」（以下「FM26」）を発表した。発売時期や価格、対応プラットフォームなどの詳細は未定。