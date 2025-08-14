東京・調布市で、スマートフォン上でアプリを通じて知り合った20代の女性に性的暴行をしたとして、無職の36歳の男が逮捕されました。【映像】連行される容疑者無職の阿川巧容疑者（36）は7月、調布市で20代の女性に性的暴行をした疑いが持たれています。警視庁によりますと、2人は事件の前日にスマートフォン上のアプリを通じて知り合っていました。阿川容疑者は、「散歩をしよう」などと女性を誘い、人気がない場所に連れて