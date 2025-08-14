日本サッカー界が生んだ不世出のストライカー・釜本邦茂さんが10日、肺炎のため81歳で亡くなった。2011年の秋、連載企画のため取材した際、当時の現役アスリートで「一番共鳴する」として挙げた人物がサッカー選手ではなく、イチローさんだったことが印象に残っている。スポーツ全般に目配せをしていた釜本さん。ジャンルを超えて「野球」への思い入れも強かった。 【写真】引退後も精力的