元ソフトバンク監督で西武OBの工藤公康氏（62）が14日放送のフジテレビ「ぽかぽか」（月〜金曜前11・50）にゲストとして生出演。監督時代と選手時代の心境の違いを語った。現役時代に西武、ダイエー、巨人などでプレーした工藤氏は選手として11回の日本一を経験。監督としてはソフトバンク就任1年目でリーグ制覇と日本シリーズ優勝、2017年から4連覇も達成した。「選手と監督は勝手が違ったか」の話題で、工藤氏は「違わない