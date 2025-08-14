13日、大分県津久見市の保戸島沖で起きたヨットに乗っていた男性1人が死亡した船舶の衝突事故で、大分海上保安部は砂利運搬船の28歳の船長の男を逮捕しました。業務上過失往来危険と業務上過失致死の疑いで逮捕されたのは、砂利運搬船「第三十八さだ丸」の船長で、静岡県焼津市に住む望月佑紀容疑者（28）です。この衝突事故は13日朝、津久見市の保戸島から北東およそ2キロの海上で起き、ヨットに乗っていた大分市の医師・山本真さ