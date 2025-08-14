「全国高校野球選手権・２回戦、沖縄尚学３−０鳴門」（１４日、甲子園球場）沖縄尚学が２戦連続の完封勝利で３回戦に進出。エースの末吉良丞投手（２年）は、六回からリリーフ登板し４回を無失点に抑えた。「コンディションがよくない中で抑えることができた」と左腕。１回戦で完封勝利を収め、この日も４回を無失点に抑えた。力感のないフォームからキレのあるストレートを軸に組み立て、鳴門打線を３安打に封じ、５三振を