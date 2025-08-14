元テレビ東京アナウンサーでタレントの森香澄（30）が6日深夜放送されたテレビ朝日系「森香澄の全部嘘テレビ」に出演。テレビ東京入社後、外に出てデートをしていないことを明かした。番組ではレインボーの池田直人とのドライブ企画を行った。車内での恋愛トーク中に森は「外でデートするっていうことが、大学生以来ない」と明かした。池田は「じゃあアナウンサーになってない？それは意識してる？撮られたら嫌やなとか」と聞