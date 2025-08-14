オークス馬カムニャック（牝３歳、栗東・友道康夫厩舎、父ブラックタイド）が８月１４日、帰厩後初時計を出した。栗東・坂路を軽快に駆け上がり、５２秒２―１２秒５をマークした。友道調教師は「馬なりで５２秒台が出ていましたね。良かったです。いい感じで帰ってきました」とうなずいた。オークスのレース後に、東京競馬場から直接放牧へ。夏を過ごし、８日に帰厩した。友道調教師は「元々輸送で体が減りやすく、少し減った