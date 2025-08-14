Ｊ１町田は１４日、東京・町田市内で次節のＣ大阪戦（１６日・Ｇスタ）へ向けて非公開で調整を行った。前節の神戸戦（２〇０）ではＭＦ中山雄太とＦＷ相馬勇紀のゴールも光り、リーグ首位を撃破。黒田剛監督は「全てにおいて、相手の得意とするところで負けていなかったし、上回ることで優勢に進められた。（０―１で負けた前回対戦の）リベンジで入った彼らが、今の流れや自信を表現してくれた」とうなずいた。町田は神戸戦を