女性お笑い４人組「ぼる塾」のあんりと田辺智加、きりやはるか、酒寄希望が１４日にそれぞれのＸ（旧ツイッター）を更新し、準々決勝に進出した今年の「キングオブコント２０２５」を辞退することを発表した。あんりは「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！」と理由を説明し謝罪。「来年また頑張ります！