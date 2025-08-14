お笑いカルテット・ぼる塾のあんり、田辺智加が14日、自身のXを更新。体調不良により、『キングオブコント』準々決勝出場を辞退すると発表した。【動画】ぼる塾・田辺、皮様嚢腫で手術していた自身の経験を詳細に語るあんりは「先日から体調不良だった田辺さん、そして昨夜私も体調不良になってしまい、今年のキングオブコントは辞退させていただくことになりました！申し訳ありません！来年また頑張ります！強くなって復活