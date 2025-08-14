【新華社ウルムチ8月14日】中国最長の内陸河川である新疆ウイグル自治区のタリム川は現在増水期に入り、豊かな水資源が両岸の植生を育んでいる。川沿いに群生するギョリュウが、打ち上げ花火のように満開となった。ギョリュウは学名をタマリクスといい、中国西北部の砂漠や半砂漠地帯に広く分布する。干ばつや塩分、アルカリ性土壌、痩せた土地、砂への埋没に強く、砂の移動を抑制する重要な植物とされており、毎年7〜9月が花