マーク ジェイコブス（MARC JACOBS）が贈る「FALL 2025 COLLECTION POP-UP SHOP」が、伊勢丹新宿店本館2階TOKYOクローゼットで開催中。最新のレディ・トゥ・ウェアやバッグ、フレグランスなど、ブランドの世界観を体感できる期間限定の特別な空間です。9月7日（日）までは、対象バッグ購入でイニシャルカリグラフィサービスも♡マーク ジェイコブスの魅力に浸るチャンスをお見逃しなく。 注目は最新