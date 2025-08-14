再度の資金ショートを起こし２０２５年４月１５日、行き詰まりを表面化していた（株）海老屋総本舗（墨田区両国）は８月６日、東京地裁より破産開始決定を受けた。破産管財人には田島潤一郎弁護士（安西法律事務所、中央区銀座３−４−１）が選任された。負債は現在調査中。１８６９（明治２）年に創業された佃煮製造・販売の老舗。塩分控えめに仕上げられた「若煮佃煮」詰め合わせは、数千円の各価格帯で取り揃えられ、贈