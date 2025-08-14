14日は西日本で猛暑日が続出する見込みです。久しぶりの危険な暑さに警戒が必要です。【映像】西日本で猛暑日続出 危険な暑さに警戒高気圧に覆われて西日本を中心に晴れています。猛暑日の地点数はここ1週間は全国で50地点未満でしたが、14日は80地点前後まで増える見込みです。最高気温は大阪や岡山で37℃、京都や熊本で36℃の予想です。一度落ち着いた猛暑がぶり返すため、しっかりとした暑さ対策が必要です。また、熊本