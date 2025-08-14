俳優・阿部サダヲが１４日、都内で行ったテレビ朝日系主演ドラマ「しあわせな結婚」（木曜、後９・００）ポッドキャスト公開収録に松たか子、板垣李光人、杉野遥亮と登場した。司会は同ドラマにも出演シーンがあった同局の弘中綾香アナウンサーが務めた。会場には１０００人以上の観客が集まり、阿部は「こんなことになるなんて思っていなかったです」と驚きの表情を見せ、この日の司会者を見ると「弘中さんの使い方、ぜいたく