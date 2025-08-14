お盆2日目の14日、空港は休みを海外で過ごし帰国した人たちや外国人の観光客らで混雑しています。【映像】帰国客のコメント「遊園地とか行きました。乗り物とか乗れて嬉しかった」「おばあちゃんがずっと行きたいって言ってたので行っちゃおうかな」「船に乗ってね珍しいところ、フィヨルドのね」（帰国客）羽田空港にはお盆期間中の休みで2番目に多い3万5100人が到着します。成田空港にも14日だけで4万6000人が到着します。