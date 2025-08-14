トスネット [東証Ｓ] が8月14日後場(13:00)に決算を発表。25年9月期第3四半期累計(24年10月-25年6月)の連結経常利益は前年同期比8.8％増の6.2億円に伸び、通期計画の9.1億円に対する進捗率は5年平均の61.0％を上回る69.1％に達した。 会社側が発表した第3四半期累計の実績と据え置いた通期計画に基づいて、当社が試算した7-9月期(4Q)の連結経常利益は前年同期比13.0％減の2.8億円に減る計算になる。 直近3ヵ月の実績