ＴＢＳ「ひるおび！」は１４日、市議会の百条委員会に１３日に初出席した田久保真紀伊東市長の東洋大学の「卒業証書」とされる書類をめぐる騒動を特集した。木曜日コメンテーターの俳優、タレントの副島淳は「きょう、子供たちが（スタジオに）来てるんで、やめません？もう…。大人の恥ずかしい、汚い部分をずっと見せてるような。本当にやっていることが…論点がズレすぎてて、卒業したのかしてないのか、田久保市長がウソつ